عمان ترحل الهندي ” مكفر حكومات الخليج “

مسقط(صدى):

استنكرت وزارة الخارجية العمانية، محتوى محاضرة ألقاها داعية هندي، متضمنة تجاوزات بحق دول الخليج بألفاظ غير لائقة، وأكّدت اتّخاذ الإجراءات النظامية لمغادرته السلطنة.

وأصدرت الوزارة بيانًا صحفيًّا أكدت فيه أن محتوى المحاضرة التي ألقاها ” سليمان بن طاهر الحسيني الندوي ” أمام كلية العلوم الشرعية يوم الثلاثاء (28 ذو الحجة 1438هـ) الموافق (19 سبتمبر 2017)، لا يتفق مع مبادئ السلطنة ونهجها وسياستها.

وكان ” الندوي ” قد تسبب في إحراج للحكومة العمانية، عندما تضمنت محاضرته، في كلية العلوم الشرعية، تحريضًا على بعض الدول الخليجية، وتكفيرًا لحكوماتها وكيل التهم ضدها، مشكّكًا في أحقية دول المقاطعة في قرارها ضد قطر.