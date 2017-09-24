” طق الرقبة ” لدى الحلاق تصيب بالشلل
أطلق استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، تحذيرًا لعموم المواطنين والمقيمين من إحدى ممارسات ” الحلاقين ” ، التي قد تؤدي إلى الإصابة بالشلل أو توقف التنفس.
وأوضح “النمر” -عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- أن ” طق فقرات الرقبة ” يحمل خطورة صحية بالغة، داعيًا الجميع إلى عدم السماح بها للحلاق أو غيره.
وأوردت التغريدة صورة لتقرير بصحيفة ” ديكان كرونيكل ” الهندية، يتضمّن تعرض المواطن ” كومار ” لخطر صحي داهم جراء هكذا ممارسة.
وصدّق عدد من المعلقين على مضمون تغريدة ” النمر ” ، بينهم ” مشاري السويلم ” ، الذي أكّد أنه شاهد بعينيه تسبب أحد حلاقي الدرعية في شلل مواطن بعدما طق رقبته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34328 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يكفينا شر الممارسات الخاطئه ,,