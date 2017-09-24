ابنة برلماني أردني تسرق مصوغات صديقتها

عمّان(صدى):

أقدمت ابنة نائب في البرلمان الأردني، على سرقة سرقة مجوهرات صديقتها ، اثناء وجودهما معاً على الشاطئ للتنزه.

وكانت صديقة ابنة البرلماني الأردني اكتشفت سرقة مصوغات ذهبية من شقتها اثناء تواجدها خارج المنزل في نزهة مع صديقتها فقامت بإبلاغ الشرطة الاردنية التي توصلت من خلال التحقيقات وكاميرات المراقبة تواجد ابنة النائب في مكان الحادث، وبالتحقيق معها اعترفت بالسرقة وقامت بتمثيل الجريمة وإعادة المسروقات.

وأفادت المتهمة خلال التحقيق معها بأنها “ كانت برفقة صديقتها يوم الجمعة على شاطئ مدينة العقبة، حيث استغلت انشغال صديقتها على الشاطئ لتبادر بسرقة مفتاح منزلها والذهاب لهناك بسيارة تاكسي ودخول المنزل ومن ثم سرقة مصاغ ذهبي بنحو 8 آلاف دينار أردني، حيث عادت بعد ذلك للشاطئ ”.