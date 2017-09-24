ابنة برلماني أردني تسرق مصوغات صديقتها
أقدمت ابنة نائب في البرلمان الأردني، على سرقة سرقة مجوهرات صديقتها ، اثناء وجودهما معاً على الشاطئ للتنزه.
وكانت صديقة ابنة البرلماني الأردني اكتشفت سرقة مصوغات ذهبية من شقتها اثناء تواجدها خارج المنزل في نزهة مع صديقتها فقامت بإبلاغ الشرطة الاردنية التي توصلت من خلال التحقيقات وكاميرات المراقبة تواجد ابنة النائب في مكان الحادث، وبالتحقيق معها اعترفت بالسرقة وقامت بتمثيل الجريمة وإعادة المسروقات.
وأفادت المتهمة خلال التحقيق معها بأنها “ كانت برفقة صديقتها يوم الجمعة على شاطئ مدينة العقبة، حيث استغلت انشغال صديقتها على الشاطئ لتبادر بسرقة مفتاح منزلها والذهاب لهناك بسيارة تاكسي ودخول المنزل ومن ثم سرقة مصاغ ذهبي بنحو 8 آلاف دينار أردني، حيث عادت بعد ذلك للشاطئ ”.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19772 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذا وأنتي بنت نائب برلماني شبعان
أجل لو صرتي بنت خااايب طفراااااان
وش بتسوووووين🤔
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 39 دقيقة
ههههههههههههههه السرقة لا تعرف بنت نائب برلماني شبعان او بنت جوعان
السرقة مرض يصيب البشر بغض النظر عن الشبع والجوع
ابوبدر[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 7 دقائق
الفقير اذا سرق يبي ياكل او يتعالج وبرضوا لازم يعاقب بس المصيبة اذا الغني او صاحب السلطة او اهله مثى هالحالة وغيرها من اللي نشوف في حياتنا وش نسميه. ووش بيقولون يوم القيامة لربنا . هل بيقولون اننا كنا كبرلمانيين او اصحاب سلطة نسرق بسبب نزيد اموالنا اموال
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34328 ] نشر منذ 5 دقائق
فشّلت نفسها وفشّلت ابوها واخوانها ,,
,, أعقبي ياالسروقه .. ياالبواقه ,,