بالصور.. رئيس وزراء كندا يستقبل زوجة ترامب بـ ” البوسة والحضن “
استقبل جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى، زوجة الرئيس الأمريكى مانيلا ترامب بالبوسة والحضن خلال زيارتها إلى كندا، وتقود السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وفد الولايات المتحدة إلى مسابقة ” ألعاب إنفكتس ” التى تستضيفها مدينة تورنتو الكندية.
وتحضر ميلانيا المسابقة الرياضية المخصصة للجنود المصابين، فى الفترة بين 23 إلى 30 سبتمبر، وهذه أول زيارة خارجية رسمية تقوم بها السيدة الأولى بمفردها، منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض فى يناير الماضى.
وقال ترامب إن الألعاب التى بدأت باقتراح من الأمير هارى فى 2014 سمحت فى سنتين فقط لآلاف الجنود المصابين من دول عدة بالمشاركة فى مسابقات رياضية تنافسية، لافتا إلى أن هذا الأمر ” يجب أن يتم دعمه والاحتفاء به عالميا ” .
وأعربت ميلانيا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققته نسختا المسابقة لعامى 2015 و2016 فى لندن وأورلاندو (فلوريدا)، وتشبه المسابقة فى طبيعتها الألعاب البارالمبية التى يتم عقدها كل عامين، ويتنافس فيها الجنود المصابون فى رياضات كالسباحة وكرة السلة والرغبى وركوب الدراجات.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19968 ] نشر منذ 3 أيام
وهذا الي يمنعنا مانتزوج أمريكية أو آوروبية بشكل عااام
لاوديتها لهلها زيارة
كل الي ف المنطقة يجون يسلمون عليها ويتحضنونها
ويبوسونها😂😂😂😂😂😂😂😂
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 3 أيام
هههههههههههههههه تلك هى عاداتهم من قديم الازل البوس والاحضان متبادل بينهم .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….[ عدد التعليقات: 19968 ] نشر منذ 3 أيام
تجي تبي تفك زوجتك منهم
يستلمونك كلهم
وآت هابند🤔
يو كريييييييزي😡
…..
وخذلك شتااااااايم😂😂😂😂😂😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4274 ] نشر منذ 3 أيام
هِــــــــــــي ألمِســــــــــــتفيده .😎.😘.
همس ~[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 3 أيام
طيب عادي عندهم ؛
حتى زوجها يستقبل كل حرمه ببوسه وحضن ~
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19291 ] نشر منذ 3 أيام
هههههه وهو مصغي بصفحه تقول كهله خارمه من قهوة القشر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34439 ] نشر منذ 3 أيام
ماهو غريب على من لادين ولا غيرة له ,,
؟[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
متشوقة للسلام والبوس والحضن اكثر من الوزير نفسه!!
tata .okag[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
باين انه حظن لئيم من شكل الوزير
طالع شكله تعرف