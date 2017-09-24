بالصور.. رئيس وزراء كندا يستقبل زوجة ترامب بـ ” البوسة والحضن “

أوتاوا(صدى):

استقبل جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى، زوجة الرئيس الأمريكى مانيلا ترامب بالبوسة والحضن خلال زيارتها إلى كندا، وتقود السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وفد الولايات المتحدة إلى مسابقة ” ألعاب إنفكتس ” التى تستضيفها مدينة تورنتو الكندية.

وتحضر ميلانيا المسابقة الرياضية المخصصة للجنود المصابين، فى الفترة بين 23 إلى 30 سبتمبر، وهذه أول زيارة خارجية رسمية تقوم بها السيدة الأولى بمفردها، منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض فى يناير الماضى.

وقال ترامب إن الألعاب التى بدأت باقتراح من الأمير هارى فى 2014 سمحت فى سنتين فقط لآلاف الجنود المصابين من دول عدة بالمشاركة فى مسابقات رياضية تنافسية، لافتا إلى أن هذا الأمر ” يجب أن يتم دعمه والاحتفاء به عالميا ” .

وأعربت ميلانيا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققته نسختا المسابقة لعامى 2015 و2016 فى لندن وأورلاندو (فلوريدا)، وتشبه المسابقة فى طبيعتها الألعاب البارالمبية التى يتم عقدها كل عامين، ويتنافس فيها الجنود المصابون فى رياضات كالسباحة وكرة السلة والرغبى وركوب الدراجات.

