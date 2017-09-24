مرض نادر يمنع أم من معانقة طفلتها

لندن(صدى):

تعاني طفلة بريطانية تٌدعى بيبا أتكينسون بالغة من العمر عام واحد ، من حالة مرضية نادرة، يصعب معها على والدتها احتضانها أو حتى لمسها .

وشخص الأطباء مرض الطفلة بأنه انحلال البشرة الفقاعي، و90% من ذراعيها وساقيها لا يغطيهما الجلد، كما بدأت هذه الحالة، تنتشر إلى باقي جسدها الصغير.

ولا يجرؤ أحد على حمل بيبا أو عناقها، فبمجرد لمس جلدها، يبدأ بالتقشر وظهور فقاعات، تسبب ألماً شديداً للطفلة، وتحاول والدتها منعها من أن تؤذي نفسها، من خلال وضع كفوف في يديها.

وتقول والدة بيبا في تصريحات لصحف محلية: ” عند ولادتها، بدت وكأن أحداً أخذها ووضعها في الماء المغلي، وتم وضعها في العناية المركزة. وعندما أخبروني أن حالتها نادرة وغير مفهومة، شعرت بحزن شديد، وازداد ألمي عندما لم أتمكن من أحتضانها أو لمسها على مدى 5 أشهر ” .

وتضيف الأم: ” لم أكن أعرف أحداً يعاني من هذه الحالة، لذلك كان الأمر بمثابة صدمة بالنسبة لي، خاصة بعد أن أخبرني الأطباء، أن الأمور يمكن أن تزداد سوءاً مع الوقت ” .