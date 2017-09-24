بالفيديو.. طبيب يٌمزق ملابس طفل لانقاذه من الموت ووالد الأخير يطالبه بتعويض

بكين(صدى):

طالب أب صيني ، طبيبا بتعويض عن تمزيق ملابس ابنه أثناء إنقاذ حياته.

وكان الأب نقل ابنه إلى المستشفى في مدينة ووهان بعد أن فقد وعيه بسبب انسداد رئوي، حيث تمكن طبيب من إنقاذ حياة الابن.

لكن لاحظ الأب أن ملابس ابنه تم قطعها وان محتويات جيوبه كانت مفقودة، فطالب الطبيب بدفع تعويض قيمته 1500 يوان ، فيما تمكن الطبيب من التفاوض مع الأب ودفع له 1000 يوان فقط.

انتشرت القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف المستخدمون الطبيب بالقديس أما الأب بالحثالة، والذي ربما حياته لا تستحق هذا المبلغ.