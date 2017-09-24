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  3. بالفيديو.. طبيب يٌمزق ملابس طفل لانقاذه من الموت ووالد الأخير يطالبه بتعويض

بالفيديو.. طبيب يٌمزق ملابس طفل لانقاذه من الموت ووالد الأخير يطالبه بتعويض

بالفيديو.. طبيب يٌمزق ملابس طفل لانقاذه من الموت ووالد الأخير يطالبه بتعويض
بكين(صدى):

طالب أب صيني ، طبيبا بتعويض عن تمزيق ملابس ابنه أثناء إنقاذ حياته.

وكان الأب نقل ابنه إلى المستشفى في مدينة ووهان بعد أن فقد وعيه بسبب انسداد رئوي، حيث تمكن طبيب من إنقاذ حياة الابن.

لكن لاحظ الأب أن ملابس ابنه تم قطعها وان محتويات جيوبه كانت مفقودة، فطالب الطبيب بدفع تعويض قيمته 1500 يوان ، فيما تمكن الطبيب من التفاوض مع الأب ودفع له 1000 يوان فقط.

انتشرت القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف المستخدمون الطبيب بالقديس أما الأب بالحثالة، والذي ربما حياته لا تستحق هذا المبلغ.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19784 ] نشر منذ 6 ساعات

للأسف كثير يستغلون بعض الأخطاء للمقايضة
فرصة إن طفله يطيح من سلم كهربائي فحدالاسواق
او تتعرض زوجة لخطاء طبي
جششششششششع الدنيا وحب الدرااااهم تعمي عيووووونه
ولا لاصارت الناس تطلبه بعفو في قتل
الا فرصه
الديه بالملايييين
حمدالله والشكر🤔

[ عدد التعليقات: 34347 ] نشر منذ 5 ساعات

الأب مايستاهل إلا جزمه على خدوده ,,

[ عدد التعليقات: 19094 ] نشر منذ 4 ساعات

بسيطه هم يطالبونه. بحق الادويه ومساعدة ولده يمكن الادويه اغلى من ملابس ولدك وملابسك معه

الولد مريض وهو همه الهتافير

[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 4 ساعات

منتهي الاب ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 4 ساعات

فعلاً ذا الاب حثااااله ~

[ عدد التعليقات: 14578 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب للضروره أحكام أٌيها الأب 😆

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