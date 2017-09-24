بالصور.. ظهور شبح خلف طفل في فيديو سناب شات

لندن(صدى):

رصدت أم ظهور شبح عندما استخدمت فلتر سناب شات للمرة الأولى في المملكة المتحدة.

وكانت الأم دونال جيل 35 عاما، صورت ابنها البالغ من العمر 3 سنوات في مقطع فيديو طريف، وظهر الطفل يقوم بأصوات مضحكة أمام الكاميرا، لكن ظهر فجأة عيون مع أذنن وأنف بجانبه، ويمكن رؤية الوجه الغريب 3 مرات.

وقالت الأم، التي تعيش مع زوجها وطفليها التوأم: ” إنها تعتقد أن ما ظهر شبح “.