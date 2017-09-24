بالصور.. ظهور شبح خلف طفل في فيديو سناب شات
رصدت أم ظهور شبح عندما استخدمت فلتر سناب شات للمرة الأولى في المملكة المتحدة.
وكانت الأم دونال جيل 35 عاما، صورت ابنها البالغ من العمر 3 سنوات في مقطع فيديو طريف، وظهر الطفل يقوم بأصوات مضحكة أمام الكاميرا، لكن ظهر فجأة عيون مع أذنن وأنف بجانبه، ويمكن رؤية الوجه الغريب 3 مرات.
وقالت الأم، التي تعيش مع زوجها وطفليها التوأم: ” إنها تعتقد أن ما ظهر شبح “.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 7 ساعات
اشوف الاشباح صارت تحب تطلع في مقاطع كثيره
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19784 ] نشر منذ 6 ساعات
الفوتوشوب
غزى مواقع التواصل🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34347 ] نشر منذ 4 ساعات
كثروا منها ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3993 ] نشر منذ 38 دقيقة
…. فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر ….