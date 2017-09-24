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بالصور.. ظهور شبح خلف طفل في فيديو سناب شات

بالصور.. ظهور شبح خلف طفل في فيديو سناب شات
لندن(صدى):

رصدت أم ظهور شبح عندما استخدمت فلتر سناب شات للمرة الأولى في المملكة المتحدة.

وكانت الأم دونال جيل 35 عاما، صورت ابنها البالغ من العمر 3 سنوات في مقطع فيديو طريف، وظهر الطفل يقوم بأصوات مضحكة أمام الكاميرا، لكن ظهر فجأة عيون مع أذنن وأنف بجانبه، ويمكن رؤية الوجه الغريب 3 مرات.

وقالت الأم، التي تعيش مع زوجها وطفليها التوأم: ” إنها تعتقد أن ما ظهر شبح “.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 7 ساعات

اشوف الاشباح صارت تحب تطلع في مقاطع كثيره

[ عدد التعليقات: 34347 ] نشر منذ 4 ساعات

كثروا منها ..

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