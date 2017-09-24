هزاع بن زايد: المملكة مسيرة حضارية فريدة نفاخر بها العالم

أبوظبي(صدى):

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.

وقال سموه بهذه المناسبة ” إن المملكة الشقيقة مسيرة حضارية فريدة نفاخر بها العالم .. مشيدا بالعلاقات الوثيقة والأواصر التاريخية بين الإمارات والمملكة والتي تعد نموذجا يحتذى في الأخوة والتضامن وبوحدة الموقف والمصير التي لطالما كانت سمة دائمة في العلاقات بين القيادتين والشعبين الشقيقين “.