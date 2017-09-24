زوجة ساركوزي في عرض أزياء خاص

ميلانو (صدى):

شاركت 5 من أشهر عارضات الأزياء في حقبة التسعينيات في تكريم المصمم الراحل جياني فرساتشي في ختام عرض مجموعة أزياء دار فرساتشي لربيع وصيف 2018 ضمن أسبوع ميلانو للأزياء، الجمعة.

وارتدت كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي، وسيندي كراوفورد ونعومي كمبل وكلاوديا شيفر وهيلينا كريستنسن أثوابا طويلة ذهبية اللون في ختام العرض.

ثم سارت العارضات السابقات على الممشى خلف دوناتيلا فرساتشي شقيقة المصمم الراحل، التي تقود دار الأزياء الشهير منذ مقتله في ميامي في عام 1997.

وشاركت العارضات كالا جربر ابنة سيندي كراوفورد وجيجي حديد وكندال غنر وأخريات في تقديم أزياء المجموعة الكاملة التي غلبت عليها ألوان الذهبي والأسود إلى جانب ألوان زاهية مثل البرتقالي والأحمر والقرمزي.