مقتل 4 أشخاص في زلزال جديد بالمكسيك

مكسيكو سيتي(صدى):

أفادت تقارير إعلامية في المكسيك، بمقتل 4 أشخاص جراء وقوع هزة أرضية جديدة بلغت قوتها 2ر6 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الأحد، أن هذه الهزة الأرضية تأتي بعد أقل من أسبوع على الزلزال القوي الذي ضرب العاصمة مكسيكو سيتي وبلغت شدته 1ر7 درجة على مقياس ريختر وتسبب في مقتل أكثر من 300 شخص.

يشار إلى أن الزلزال المدمر الذي وقع قبل نحو أسبوع في العاصمة المكسيكية قد تسبب في انقطاع الكهرباء وخطوط الهاتف عن نحو مليوني شخص من سكان مكسيكو سيتي، وحذر مسئولون السكان من التدخين في الشوارع لاحتمال تسرب الغاز.