حمود العنزي(صدى):

ذكر الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أنه سيتم تنفيذ مشاريع تطويرية عاجلة لوسط مدينة الرياض.

وأضاف الأمير فيصل أن هذه المشاريع ستشمل مشاريع وطنية وترفيهية يستطيع أن يقضي المواطن بها وقتا سعيدا ومفيداً.

وأشاد خلال زياته مساء أمس السبت لفعالية الاحتفاء باليوم الوطني التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في منطقة قصر الحكم تحت شعار ” يوم الوطن.. ولاء ووفاء ” ، بما شهدته الفعاليات من حضور وإقبال كبيرين من سكان الرياض وزوارها.