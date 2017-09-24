قذاف الدم: الدور القطري القذر مازال مستمرا في دعم الإرهاب بمصر وليبيا

طرابلس(صدى):

أكد أحمد قذاف الدم، القيادي البارز في جبهة النضال الوطني الليبية، وأحد أبرز القيادات في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أن الدور القطري المشبوه والقذر مازال مستمرا في دعم الإرهاب بمصر وليبيا.

وأوضح ” قذاف الدم ” ، خلال حوار خاص حول المشهد السياسي والأمنى فى ليبيا، عبر فضائية ” إكسترا نيوز ” ، أن الشعب القطري لن يصمت طويلا على ممارسات أمير الدم والإرهاب.

وأضاف أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرّض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال شهر مايو 2017.

وقطعت أربع دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والتقرب من إيران.