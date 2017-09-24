كوريا الشمالية تهدد أمريكا بصواريخ حتمية

بيونج يانج(صدى):

قالت كوريا الشمالية إن إطلاق صواريخها نحو أمريكا ” أمر حتمي ” بعد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه ” رجل الصواريخ ” في تصعيد للحرب الكلامية.

وصرح وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو، أمس السبت، أنه: ” من خلال مثل هذا النضال المطول والشائك فإننا الآن لا نبعد سوى خطوات قليلة عن البوابة النهائية لاستكمال قوة الدولة النووية”. وأضاف: “انتظار أي فرصة كي تتزحزح كوريا الشمالية ولو شبر واحد أو تغير موقفها بسبب فرض القوى المعادية عقوبات أشد، ليس سوى أمل بعيد “.

وقال ري إن هدف بيونغ يانغ النهائي هو تحقيق ” توازن في القوة مع الولايات المتحدة ” ، مشيرا إلى أن ترامب نفسه في “مهمة انتحارية”، وذلك ردا على قول الرئيس الأمريكي إن كيم في ” مهمة انتحارية “.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الكوري الشمالي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ساعات من دخول طائرات قاذفة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز “ب ي-1بي ” ، ترافقها طائرات مقاتلة، المجال الجوي الدولي فوق المياه الواقعة شرقي كوريا الشمالية، في عملية استعراض للقوة قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها أظهرت مدى الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس دونالد ترامب.

وأفاد البنتاغون بأن ذلك أبعد مدى وصلت إليه طائرة مقاتلة أو قاذفة أمريكية في القرن الحادي والعشرين شمالي المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وأكدت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون أن: ” هذه المهمة تظهر تصميم الولايات المتحدة وهي رسالة واضحة بأن الرئيس لديه الكثير من الخيارات العسكرية في مواجهة أي تهديد ” ، قائلة: ” مستعدون لاستخدام كامل قدراتنا العسكرية للدفاع عن الوطن الأمريكي وحلفائنا “.

وأعلن ترامب يوم الخميس فرض عقوبات أمريكية جديدة قال إنها ستسمح باستهداف الشركات والمؤسسات التي تمول وتسهل التجارة مع كوريا الشمالية.

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في وقت سابق من الشهر الجاري، على تاسع جولة من العقوبات على بيونغ يانغ لمواجهة برامجها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.

وأجرت كوريا الشمالية سادس وأقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر الجاري. وأطلقت عشرات الصواريخ هذا العام في إطار تسريعها لبرنامج يهدف إلى تعزيز قدرتها على استهداف الولايات المتحدة بصاروخ ذي رأس نووي.