بالصور.. 80 سيارة BMW 530d ترسل للشرطة الأسترالية

كانبرا(صدى):

تستخدم القوات الشرطية في دول مختلفة حول العالم سيارات BMW بالفعل وتستعد الشرطة الاسترالية لتشارك هذه القوات في العالم من خلال ضمها أسطول من سيارات BMW 530d في العام المقبل, وستحصل شرطة فيكتوريا على المجموعة الكاملة من السيارات بحلول نهاية العام المقبل وبالطبع أول نسخة ينتظر أن تكون متوفرة بصورة حصرية قريباً في بداية عام 2018.

وقال مارك وارنر الرئيس التنفيذي لـ BMW أستراليا أن الناس ووسائل الاعلام يعجبون بما تقدمه الشركة من مزج بين الأداء والأمان والكفاءة في الفئة الخامسة الجديدة وهذه السيارة تعتبر مناسبة تماماً لاستخدامات الشرطة وستتوفر سيارات الشرطة بمستويات تجهيز قياسية أولية وبالتالي لن تتواجد السيارة بفرش جلدي أو تجهيزات عديدة من أجل أن تكون مشابهة لسيارات الشرطة ولجعل قدراتها تناسب طبيعة عملها الجديدة.

وستتوفر النسخ الـ 80 كلها بباقة بوليس المقدمة من المصنع والتي تشمل تجهيز السائقين للأعمال الشاقة لأن محرك السيارة 3 لتر سداسي الأسطوانات تيربوديزل يولد 261 حصان وعزم دوران 620 نيوتن متر بجانب اضافة مزيد من التحديثات للسيارة وتحسين الأداء كذلك.

