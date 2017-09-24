بالصور.. محافظ بدر يدشن انطلاق مسيرة الاحتفال باليوم الوطني الـ 87

نايف السالم(صدى):

دشن محافظ بدر مبارك بن عطاالله المورقي أمس, المسيرة الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة، بمشاركة مدراء القطاعات والأجهزة الأمنية بالمحافظة ورؤساء الدوائر الحكومية.

وبدأت المسيرة من جوار مقر المحافظة، بتنظيم عربات الدوائر الحكومية وتحليق للطائرات الشراعية وكذلك البالونات وتوزيع الأعلام والشالات التي تحمل شعار المملكة وانتهت بالساحة المفتوحة غرب نادي الغزوة على طريق الملك عبد العزيز مروراً بعدد من شوارع المحافظة.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات خلال الأسبوع الجاري بمدارس المحافظة والمراكز التابعة، بمشاركة هيئة السياحة والتراث الوطني بالمدينة المنورة، إضافة إلى عرض مرئي عن اليوم الوطني سيقام بمركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة, وشملت الفعاليات رسائل نصية دشنها محافظ بدر للتهنئة بيوم الوطن.

