” سابك ” توزع 60 ألف حقيبة مدرسية

نايف السالم(صدى):

أكمل ” برنامج سابك للعودة إلى المدارس ” إنجاز نسخته المحلية لهذا العام، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1438/1439هـ، حيث تم توزيع 60 ألف حقيبة مدرسية على أكثر من 170 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.

وبدأت رحلة البرنامج هذا العام من مهرجان بلجرشي بمنطقة الباحة، ومن ثم انتقل إلى محطته الثانية في منطقة تبوك، ليحط رحاله بعدها في محافظة جدة، وينتقل في محطته الرابعة إلى محافظة حفر الباطن، وصولاً إلى محطته الأخيرة في مدينة الرياض.

وأقيمت الفعالية على مدى يومين (يوم للأولاد وآخر للبنات)، وقد رافقت هذه المحطات إقامة أيام مفتوحة للأطفال الأيتام؛ تضمنت فعاليات ترفيهية وتثقيفية وتربوية بإشراف فريق المسؤولية الاجتماعية في (سابك).

ومن خلال ” برنامج سابك للعودة إلى المدارس ” ، الذي يستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، تم توزيع الحقائب المدرسية مع كافة مستلزماتها وأدواتها القرطاسية. بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، إضافة إلى موظفي (سابك)؛ الذين عكست مشاركتهم أهمية الحس التطوعي لدى الشركة وموظفيها، وترسيخ روح المبادرة في المجتمعات التي تعمل فيها (سابك) من أجل حاضر أفضل ومستقبل مزدهر.

الجدير بالذكر، أن ” برنامج سابك للعودة إلى المدارس ” يتم تنفيذه بشكل سنوي محلياً ودولياً، وقد استمر منذ انطلاقته في العام 2014م بمشاركة مئات الطلاب حول العالم بداية أعوامهم الدراسية، ويدخل البرنامج في إطار تحقيق إستراتيجية الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تركز على التعليم، والرعاية الصحية، وحماية البيئة، والمياه والزراعة المستدامة.