التعليم تستحدث معادلة للشهادة الأجنبية الممنوحة لأبناء المبتعثين

طلال الغامدي(صدى):

قررت وزارة التعليم، إجراء معادلة للشهادة الأجنبية الممنوحة لأبناء المبتعثين، كآلية جديدة لاستيعابهم في المدارس النظامية بالمملكة، عقب عودتهم للبلاد.

وأوضحت الملحقية الثقافية السعودية في لندن، أن على أبناء المبتعثين الذين يوشكون على العودة إلى المملكة، تصديق جميع تقارير المدارس البريطانية من الملحقية، قبل التقدم بها إلى إدارة التعليم في المملكة، مؤكدة أن جميع الشهادات الصادرة من المدارس البريطانية النظامية معتمدة في المملكة، إلا أن شهادة المرحلة الثانوية تخضع للمعادلة، وفقا لصحيفة الحياة.

وأكدت أن الطلبة الذين سيذهبون لإكمال دراستهم في بريطانيا غير ملزمين بالالتحاق بالمنهج السعودي بنظام الانتساب، وأن عليهم التسجيل في المدارس البريطانية إذا كانوا تحت سن الـ 16، والتقدم بطلب نقل عبر نظام “نور”، قبل توجههم إلى هناك.