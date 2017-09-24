عضو بالشورى: متحدث المجلس مرتبك وغير دقيق

علي القحطاني(صدى):

قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان إن توصية نقل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد أدرجت في جدول أعمال جلسة المجلس الإثنين، واصفة المتحدث باسم ” الشورى ” بأنه مرتبك وغير دقيق.

وأوضحت الشعلان، أن التوصية أدرجت في جدول الأعمال الذي تم توزيعه رسمياً على الأعضاء من الأمانة العامة منذ الأسبوع الماضي، وفيه قائمة بتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقائمة بالتوصيات الإضافية.

وأرفقت عضو المجلس في تغريدة على حسابها بموقع ” تويتر ” صورتين، تبيّن الأولى قائمة توصيات اللجنة، فيما توضح الثانية التوصيات الإضافية، ويظهر فيها نص توصية دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مع أسماء المتقدمين بها.

وهاجمت الشعلان المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا، على خلفية نفيه في تصريحات إعلامية مناقشة توصية الدمج في الجلسة القادمة، قائلة: ” يؤلمني شخصياً والعديد من الزملاء منذ زمن طويل هذا الارتباك وعدم الدقة، الذي يتكرر كثيراً من المتحدث الرسمي في التعاطي مع الإعلام، وهو يمثل مؤسسة كمجلس الشورى “.