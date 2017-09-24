الألعاب النارية تضيء سماء نجران احتفالا باليوم الوطني

راشد آل شريه(صدى):

نظمت الهيئة العامة للترفيه، مساء أمس السبت، بمنطقة نجران، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة بعنوان ” وارفع الخفاق أخضر “، وذلك بقصر الإمارة التاريخي.

وتضمنت فعاليات الاحتفال العروض الثلاثية الأبعاد Aurora 3D Presentation، بالإضافة إلى عروض الليزر والإضاءة.

كما قامت الهيئة العامة للترفيه بإطلاق الألعاب النارية، ابتهاجاً واحتفالاً بيوم الوطن وسط تفاعل كبير من قبل المواطنين الذين حضور هذه الفعاليات، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.