التعليم تكشف المسؤول عن خطأ صورة الملك فيصل بمقرر الدراسات الاجتماعية
أكدت مصادر، أن اللجنة القانونية التي شكلتها وزارة التعليم للتحقيق في الخطأ الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية، تمكنت من تحديد المسؤول عن الخطأ.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة حملت متعهدا مسؤولية الخطأ، مشيرة إلى أن وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي عقد اجتماعاً طارئاً مع المتعهد اتخذ خلاله قراراً بإلزام الأخير بطباعة كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية للصف الأول الثانوي من جديد وسحب النسخ الموجودة، وفقا لصحيفة الحياة.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت قبل أيام سحب مقرر الدراسات الاجتماعیة الوطنیة بالمستوى الأول الثانوي، لوجود خطأ غیر مقصود به في طباعة صورة الملك فيصل داخل المنهج، حيث عبر حينها الوزير عن أسفه على الخطأ، معلناً تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19055 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
لابد من تنظيف الوزارة[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههههههههههه:
المتعهد..ياحبيبي جب لي اللجنة المسؤولة عن التدقيق والمراجعة.
هذا الكلام يعني الوزير لازم يطير لأن الوزارة مازالت مليئة بالإخونج والسرورية
شيخين١[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 40 دقيقة
مافية شي مقنع الرحيل الرحيل الرحيييييييييييييييل ياوزير التعليم فلبلد مليئة بلكادرالذين هم اصلح منك انت حدك سكرتر في احدادرات التعليم وكبيرة عليك \ قم بس قم\ قال ايش قال تليفينا الخطا اصلا الخطا الاول والاخير هوانت
✔️ ✔️[ عدد التعليقات: 5821 ] نشر منذ 30 دقيقة
أكبر خطأ وجودك وزير لأكبر الوزارات التي لم تقدم لها شي رجعتها 50 سنه لوراء
شطرطون[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 14 دقيقة
من غير زعل وبكل أمانه يجب التحقيق في هذا الأمر لسبب وجيه قد يكون الأمر متعمد لإلحاق الضرر بالوزير وحينها نقول لكل حادث مقال.