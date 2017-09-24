التعليم تكشف المسؤول عن خطأ صورة الملك فيصل بمقرر الدراسات الاجتماعية

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن اللجنة القانونية التي شكلتها وزارة التعليم للتحقيق في الخطأ الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية، تمكنت من تحديد المسؤول عن الخطأ.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة حملت متعهدا مسؤولية الخطأ، مشيرة إلى أن وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي عقد اجتماعاً طارئاً مع المتعهد اتخذ خلاله قراراً بإلزام الأخير بطباعة كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية للصف الأول الثانوي من جديد وسحب النسخ الموجودة، وفقا لصحيفة الحياة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت قبل أيام سحب مقرر الدراسات الاجتماعیة الوطنیة بالمستوى الأول الثانوي، لوجود خطأ غیر مقصود به في طباعة صورة الملك فيصل داخل المنهج، حيث عبر حينها الوزير عن أسفه على الخطأ، معلناً تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.