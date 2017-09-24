المعلم المُعتدى عليه من ولي أمر طالب يكشف تفاصيل الواقعة

محمود البلوي(صدى):

كشف المعلم صالح البلوي الذي تعرض للاعتداء من قبل ولي أمر طالب في مدرسة ابتدائية بأحد أحیاء تبوك، تفاصيل الواقعة وتطورات حالته الصحية، موضحا أنه غادر المملكة بعد الحادث متجهاً إلى الأردن قبل أن يعود مجدداً بعد علمه بتوجيهات أمير منطقة تبوك بشأن الواقعة.

وأكد البلوي، أن الواقعة جرت بشكل مفاجئ بعدما استغل ولي أمر أحد الطلاب رؤيته خارج المدرسة للاشتباك معه والاعتداء عليه بسبب خلاف سابق جرى في نفس اليوم بينه وبين إدارة المدرسة، مشيرا إلى أن ولي الأمر دخل في مشادة معه خارج أسوار المدرسة ليتتبعه بعدها ويقتحم المدرسة ويعتدي عليه من الخلف؛ مُسبباً له إصابات بالغة في يده.

وأوضح أنه نقل إلى مستشفى الملك خالد بعد الواقعة لإجراء اللازم له قبل أن ينصحه بعض الأصدقاء بالانتقال إلى عمان لإجراء فحوصات طبية أخرى، وأشار إلى أنه عاد مجدداً بعدما علم بتوجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان للجهات المختصة بتوقيف المعتدي وإحالته للنيابة العامة.