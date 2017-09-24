إصابة 6 أشخاص إثر هجوم بمادة حارقة في لندن

لندن(صدى):

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إصابة 6 أشخاص، بعد ورود بلاغ بأن مجموعة ألقت رذاذا ضارا، في منطقة حول مركز تسوق كبير في شرق لندن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث الذي وقع قرب مركز ويستفيلد للتسوق في ستراتفورد، لا يتم التعامل معه على أنه على صلة بالإرهاب.

وأوضحت الشرطة ” ورد بلاغ بإصابة عدد من الأشخاص في مواقع مختلفة.. يعتقد أنهم ستة أشخاص.. ننتظر مزيدا من التفاصيل “.

وأضاف البيان أن الشرطة ألقت القبض على شخص واحد للاشتباه في تسببه في ضرر جسدي.