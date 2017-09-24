” مسيرة وطن “.. ماراثون رياضي احتفاءً باليوم الوطني في صامطة

عادل الحربي(صدى):

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صامطة بالتعاون مع بلدية المحافظة، ماراثون رياضي للمشي احتفاءً باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة بمبادرة شبابية تطوعية من أهالي المحافظة ، وذلك تحت شعار ” مسيرة وطن “.

وشهد ماراثون المشي مشاركة مختلف الفئات العمرية من أطفال وشباب وكبار في السن، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 178 شابًا وأكثر من 20 من فئة كبار السن.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة هادي مدخلي إلى أن السباق جاء مواكبًا لاحتفالات اليوم الوطني ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية السعيدة ، وللتعريف بأهداف اللجنة في توعية الفرد والمجتمع بفوائد المشي التي تساعد في تخفيف الوزن وتقوية عضلات الجسم والقلب، وتساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بخلاف الفوائد النفسية والصحية.

وأثنى على المشاركة الفاعلة من الجميع الذين عبروا عن حبهم الكبير للوطن الغالي ، سائلين الله تعالى أن يحفظ للوطن الغالي أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .