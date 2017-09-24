سفير المملكة بمالي يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني

حمود العنزي(صدى):

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي مسعود بن علي العرابي الحارثي، بالعاصمة باماكو حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة.

وحضر الحفل عدد من كبار رجال الدولة في مالي يتقدمهم معالي رئيس البرلمان ايساقا سيديبي، ومعالي رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي الدكتور بولقايم حيدا , ودولة رئيس الوزراء السابق موسى مارا ، وعدد من الوزراء في مالي والسفراء المعتمدين لدى مالي، وجمع كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

وقد ألقى السفير الحارثي كلمة خلال الحفل رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- وللشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

ووصف المناسبة بأنها ذكرى عزيزة وغالية على أبناء الوطن منوها بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في جميع المجالات ورعاية وخدمة الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة والمعتمرين والزوار والحجاج، وبدورها الرائد الذي تقوم به على الصعيدين الإقليمي والدولي واستعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية ومالي واصفاً إياها بالمتميزة والتاريخية ومؤكداً الحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وقد تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن المملكة العربية السعودية.