بالصور.. مطار الطائف يحتفي بذكرى اليوم الوطني

عبدالعزيز القثامي(صدى):

احتفل مطار الطائف الدولي بذكرى اليوم الوطني الـ87، حيث تضمن الاحتفال توزيع العديد من الهدايا والورود والأعلام السعودية على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار وبعض الهدايا الوطنية التي تعبر عن فرحة الشعب السعودي, داعين الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها .

وتخلل الاحتفال العديد من الفعاليات مثل عروض الليزر مع مسيرة وطن التي تمثلت بعرض للخيول العربية الأصيلة وفريق الدراجات النارية ومشاركة طلاب مدارس المحافظة بمعرض المرسم الحر للتعبير عن مشاعر أبنائنا الطلاب لحبهم وولائهم لهذا الوطن الغالي ،إضافة إلى أن إدارة المطار قامت بتجهيز ووضع منصات بعنوان #دام_عزك_ياوطن لإتاحة الفرصة لزوار المطار للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته الرشيدة – حفظها الله – .

وأوضح مدير المطار المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري أن الذكرى ال 87 لتوحيد المملكة على يد المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – تمر علينا لنستلهم منه مرحلة الكفاح التي قادها بروح التحدي والإصرار لقيام أمة اتخذت من كتاب الله منهجاً ومن سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام دستوراً ومضى من بعده أبنائه الملوك – رحمهم الله – يكملون مسيرة البناء والتطوير.