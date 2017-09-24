ترامب: لم يتبق الكثير من الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران، تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون مع بيونج يانج.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر ” إيران اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادرا على بلوغ إسرائيل، أنهم يعملون أيضا مع كوريا الشمالية، فعليا لم يتبق الكثير من الاتفاق النووي مع إيران “.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق إجراء تجربة ” ناجحة ” لصاروخ طويل المدى أطلقت عليه اسم ” خرمشهر “.