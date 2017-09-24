سفير خادم الحرمين بالجزائر يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني

طلال الغامدي(صدى):

أقامت سفارة المملكة لدى الجزائر حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة ، حيث تخلل الحفل الأناشيد الوطنية والتراثية التي عكست إثراء وتنوع وتكامل ثقافة الشعب السعودي .

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح في تصريح له، أن اليوم الوطني للمملكة يمثل مناسبة يعتز بها كل سعودي وكل عربي لأنها تشكل نجاحاً لأول تجربة وحدوية على مستوى الوطن العربي، وللمؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – الأثر الكبير الذي استطاع بفضل الله أولاً ثم بحكمته أن يجمع أجزاء البلاد ويوحد كلمة المواطنين على الحق والنهج الشرعي القويم .

وأضاف أن المملكة حققت منذ إعلان توحـدها عام 1351 هـ نمواً ملحوظاً وبشكل متزايد ، كما تمكنت من خلال جهود قيادتها الرشيدة وشعبها من تحقيق التطور المنشود في جميع المجالات وعلى مستوى كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وبهذه المناسبة أشاد السفير الصالح بمناقب وخصال ومواقف ومنجزات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” حفظة الله ” وحكومته الرشيدة والشعب السعودي النبيل الذي أثبت أنه في خندق واحد وعلى قلب رجل واحد مع قيادته ، مبيناً أن المملكة خطت في عهده أيده الله خطوات نوعية وعملاقة شهد بها القاصي والداني وكانت نتائجها بارزة للجميع على كافة الأصعدة وانعكست أمنا وأمانا ورخاء على كل المواطنين في كافة مناحي البلد الطيب الأمين .

وقال : بإن المتأمل في منجزات خادم الحرمين الشريفين منذ توليه سدة الحكم، يرى الجهود المباركة قد أثمرت منجزات ضخمة منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة وأما على المستوى الخارجي فتتجلى جهوده حفظه الله في المواقف المتزنة والمدروسة والحكيمة للمملكة تجاه مختلف القضايا الدولية، حيث تمكنت المملكة العربية السعودية من الإسهام بشكل جلي في معالجة الكثير من القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية .

وفي نهاية الحفل شاهد ضيوف السفارة، فيلماً وثائقياً حول منجزات المملكة في كافة المجالات ولاسيما في عهد خادم الحرمين الشريفين، كما قامت السفارة بتوزيع هدايا تذكارية من المصحف الشريف والمطبوعات التي تكشف عن الجهود التنموية والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات .

حضر الحفل عدد من الوزراء إلى جانب السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر، ومجموعة من الأدباء وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ومنسوبي السفارة في الجزائر .