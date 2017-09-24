وزير الثقافة يرعى حفل الوزارة بمناسبة اليوم الوطني

طلال الغامدي(صدى):

رعى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، الحفل الذي أقامته وزارة الثقافة والإعلام في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة .

وخلال الحفل الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ألقى معالي وزير الثقافة والإعلام كلمة رفع في مستهلها خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة.

وقال: ” تحية محبة وإجلال لهذا الوطن الشامخ.. تهنئة خاصة في يومه المجيد السابع والثمانين وفرحة كبرى تغمر قلوبنا في بلد الأمن والأمان والخير والاستقرار “.

وأضاف: ” أن حلول الذكرى السابعة والثمانين في هذا اليوم المبارك مناسبة عزيزة على قلوبنا نستذكر فيها عظمة ما قام به مؤسس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – وجزاه عنا خير الجزاء ، لتأسيس وطن نتعم به ، ودولة متجددة ينعم برخائها السعوديون جيلاً بعد جيل ، تحت راية الإسلام الخالدة “لا إله إلا الله محمد رسول الله ” ، ونستذكر كذلك ما قام به أبناؤه الملوك الكرام وصولاً لعهد قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين أدام الله عزهما.

وأكد أن وزارة الثقافة والإعلام ومنسوبيها سعدت وعملت بكل فخر ومحبة مع المثقفين والإعلاميين في بادرة تفاعلية تحفز شباب هذا الوطن من الموهوبين والموهوبات في ذائقتهم الفنية والإبداعية ليتنافسوا من خلال مسابقة ( موهبتي للسعودية ) “.

وتابع:” كان إعلان المسابقات للتعبير عن حب الوطن في مجالات ( القصة القصيرة ، والفيلم ، والقصيدة الفصحى ، والقصيدة الشعبية ، واللوحة الفنية ، والأغنية الوطنية ) ، ورصد لها جوائز مالية تزيد عن مليونين ونصف المليون ريال تشمل جميع مناطق المملكة ونشكر الرعاة.

وأوضح أن هذه المسابقات أوجدت حركة ثقافية وفنية جميلة في مناطق المملكة وكذلك من خلال الموقع الالكتروني وأبرزت جملة من مواهب أبنائنا وبناتنا الإبداعية للتعبير عن محبتهم لهذا الوطن المعطاء.