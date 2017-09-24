مسؤولو أملج: اليوم الوطني فرصة للتأكيد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة

محمود البلوي(صدى):

رفع عدد من المسؤولين بمحافظة أملج, أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل , بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة.

وأكدوا في تصريحاتهم لوكالة الأنباء السعودية, أن اليوم الوطني مناسبة كبيرة فهو اليوم الذي وحدت فيه هذه الأطراف المترامية هنا وهناك على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وقال رئيس بلدية مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج سعيد خليل السعيد : مع إطلالة ذكرى اليوم الوطني تتجدد في نفوسنا جميعاً بكل تقدير وإجلال جهود وتضحيات الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ، ورعاية واهتمام أبنائه البررة من بعده ببناء الإنسان وتنمية المكان , إن المتابع والمتأمل لأوضاع العالم من حولنا وما يشهده من فوضى واضطرابات واقتتال وفتن يزداد إيمانا وقناعة بقيمة الأمن والإستقرار الذي ننعم به بفضل الله ثم بحكمة ورؤية حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وحرصها على راحة ورفاهية الشعب السعودي الذي يبادل قيادته الحب والإخلاص .

وأضاف السعيد : هذه المناسبة الغالية فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية والوقوف صفا واحدا خلف دولتنا ومساندة دورها الإيجابي ومساندة رجال أمننا البواسل وأبطال قواتنا المسلحة في التصدي لكل الحاقدين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية بكل شجاعة وثبات .

من جانبه أكد العميد نايف بن حماد البلوي قائد قطاع حرس الحدود أن اليوم الوطني فرصة للتذكير بمنجزات الوطن الغالي والجهود التي بذلت في تأسيس وبناء هذا الكيان الشامخ و تدل على حرص ولاة الأمر حفظهم الله علي كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن وتظهر متانة ولحمة الشعب مع قيادته .

وقال مدير شرطة محافظة أملج العقيد هشام علي الغبان: نرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – أجمل التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية , وهو اليوم الذي يتجسد فيه المعنى الحقيقي للحمة والنسيج الواحد بين ولاة الأمر والمواطن , وأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه.

وقال مدير مرور محافظة أملج المقدم علي الحربي : يأتي اليوم الوطني لمملكتنا الغالية , ليجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة , منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ففي مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس في توحيد شتات هذا الوطن وتتوالى هذه الصورة المجيدة في مثل هذا اليوم من كل عام لتنير لنا درباً وطموحاً وعطاءاً متصاعداً وأفقاً نحو أفضل ما يمكن أن يراه الفرد في بلدٍ فتياً كوطننا الغالي , ولعل الاحتفالات الكبيرة التي تشهدها جميع مدن المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك بشكل خاص هي صورة حقيقية للسعادة الغامرة التي تعم الجميع لترسم أجمل التعابير الرائعة نحو الوطن وقادته – حفظهم الله – .

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج الرائد خالد بن محمد العروي: ” يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام ويظل الأول من الميزان من عام 1351هـ يوماُ محفوراُ في ذاكرة التاريخ منقوشاُ في فكر ووجدان المواطن السعودي كيف لا وهو اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل . وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال قصة أمانة قيادة ووفاء شعب ونستلهم منها القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذه البلاد الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ وقاد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكاُ بعقيدته ثابتاً على دينه ” .

كما قال مدير مكتب وزارة المالية بأملج سلمي عطية العلوني : ” إن ذكرى اليوم الوطني تذكرنا بجهود الملك المؤسس عبالعزيز – طيب الله ثراه – الذي وحد قبائل الجزيرة العربية في كيان واحد المملكة العربية السعودية وقضى على الجهل ونشر وأسس هذه الدولة الشامخة أدام الله عزها , ويجب علينا المحافظة على ووطننا شامخا بنبذ الأفكار والفتن الضالة ومحاربة من يحاول أن يفرق وحدتنا ” .

وقال مدير القطاع الصحي بأملج عبدالله عياد الفايدي : مشاعر السعادة تغمرنا في يوم الوطن الذي يُجدد فيه الولاء ويصنع التأمل بين الحاضر والماضي ماضي كانت تسوده الفرقة والشتات والجهل والخوف وحاضر صنعه المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – فبدل البدع والخرافات إلى عبادة الواحد الأحد والجهل الى علم والخوف إلى امن والجوع إلى خير وفير .

وأضاف الفايدي : هبة الله عز وجل لهذه البلاد المقدسة أن سخر لها بطل صنع التاريخ ببطولاته في توحيد هذه البلاد أثرت خيراً وفيراً وصنعت مجداً يحق لنا ان نحتفي به كيف لا ونحن نعيش نهضة تواصلت لعقود من المؤسس وأبنائه , فمملكتنا عم خيرها القاصي والداني تزرع الخير وتحزم الأمر بكل ثقة واقتدار فهي قدوة الإسلام والمسلمين وقائدة العروبة لها ثقلها العالمي ومجدها وحاضرها المزدهر .

من جهته وصف مدير مستشفى أملج العام طلال محمود الجميدي اليوم الوطني لبلادنا الغالية باليوم الأغر الذي يتذكر فيه المواطن السعودي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع الشمل ولم شتات , فاليوم الوطني يوم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وفي هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهي وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.

وأضاف الجميدي : تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز الذي استطاع بحنكته ونافذ بصيرته، وقبل ذلك كله بإيمانه الراسخ بالله جل وعلا أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد بمنطلقاته وثوابته التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها ملامح ما نتطلع إليه في الغد , من الرقي والتقدم في سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن وان ما تحقق للوطن في أطار مسيرة البناء والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية في مملكتنا الحبيبة وخاصة ماحظيت به الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية من رعاية واهتمام من ولاة الأمر – حفظهم الله -. وقال المشرف على فرع المياه بأملج المهندس نايف قاسم الفايدي : أن الاحتفاء بيوم الوطن له معاني كثيرة أنه تذكير بمراحل توحيد وبناء هذا الوطن الشامخ وعلي كل مواطن أن يساهم في إعمار وبناء هذا الوطن وعلي الكبار غرس حب الوطن في الصغار لأن الصغير إذا حس وعاش حب الوطن أعطى كل ما لديه من طاقات إبداعيه لرفعة وتطوير وطنه والحفاظ علي ممتلكاته ومقدراته , وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا الغالي من كل شر وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة أعزها الله وكل عام والوطن وأهله بخير.