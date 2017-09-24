فرنسا تطالب إيران بوقف برنامجها للصواريخ الباليستية

باريس(صدى):

أعربت فرنسا عن قلقلها من تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران، وطالب السلطات الإيرانية بوقف كامل أنشتطها التي تزعزع الاستقرار في الاقليم.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوغتيريش إلى تقديم تقرير شامل عن عملية الإطلاق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتيه-إسباني في بيان ” فرنسا تطالب بأن توقف إيران كامل أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في الإقليم “.

وأضافت ” فرنسا ستبحث مع شركائها ولاسيما في أوروبا سبل وقف نشاط إيران المزعزع للاستقرار في مجال الصواريخ الباليستية “.