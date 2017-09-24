وزير خارجية كوريا الشمالية: ترامب مختل عقليا ومصاب بجنون العظمة

نيويورك(صدى):

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، إن أنشطة بلاده النووية؛ لردع الولايات المتحدة الأمريكية، ولـ” منع احتلالها ” لبلادهم، ولخلق توازن قوى معها.

وهاجم الوزير الكوري الشمالي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا إياه ” مختل عقليا، ومصاب بجنون العظمة، وإصبعه على السلاح النووي “.

وأوضح ري يونغ في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ضمن فعاليات دورتها الـ72، أنّ صواريخ بلاده ستصل، الأراضي الأمريكية، حال واصل ترامب وصف، كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية بـ ” رجل الصواريخ “.

واعتبر الوزير يونغ، مهاجمة ترامب لزعيم كوريا الشمالية ” هجومًا انتحاريًا “.

وتابع: ” إن قُتل مدنيون أبرياء في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذا الهجوم الانتحاري ” هجوم ترامب على جونغ أون ” ، فإن ترامب يتحمل المسؤولية كاملة”.