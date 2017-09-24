بالفيديو.. عروض ثلاثية الأبعاد وألعاب نارية في احتفالات الرياض باليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

شهدت العاصمة الرياض، عروض مختلفة بالألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد، احتفالا بذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر العروض الثلاثية الأبعاد ببرج المملكة وألعاب نارية مميزة، وكذلك عروض ليزر عبر تقنيات حديثة ووسائط متعددة، كما تزينت شوارع الرياض بـ5 آلاف علم، وأطلقت آلاف البالونات بشعار المملكة في جميع مواقع الاحتفال باليوم الوطني.