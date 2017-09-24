بالفيديو.. أبو بكر سالم يتغلب على مرضه ويغني ” يا بلادي واصلي “
فاجأ الفنان اليمني أبوبكر سالم، جمهور الكرنفال الوطني المقام في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بدخوله على المسرح رغم جلوسه على كرسي متحرك، ومحاولته تأدية أغنيته الشهيرة ” يا بلادي واصلي ” رغم مرضه الشديد، إلا أن حالته الصحية لم تسعفه استكمال الأغنية.
وتسلم سالم درعا تكريميا من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، إلى جانب قميص المنتخب الوطني من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط تصفيق الجمهور له وتحيته على محاولته مشاركتهم احتفالات اليوم الوطني.
ويعاني الفنان أبو بكر سالم من تراجع حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشاكل صحیة في القلب وفشل كلوي دخل على إثرها العناية المركزة أكثر من مرة.
في مقطع مؤثر جدا أبو بكر سالم لم يسعفه صوته لإكمال أغنيته – شفاه الله – #سارعي_87 pic.twitter.com/bpdJGT5BlE
— MBC1 (@mbc1) September 23, 2017
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا ما بلاك به
الله يعفو عنا وعنك
من شب على شاب عليه
نسأل الله التوبه النصوح قبل الممات لنا وله
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19759 ] نشر منذ 1 ساعة
فنان عرييييييق وأصييييل
يستحق كل الحب والأحتراااام والتقدير😘