بالفيديو.. أبو بكر سالم يتغلب على مرضه ويغني ” يا بلادي واصلي “

علي القحطاني(صدى):

فاجأ الفنان اليمني أبوبكر سالم، جمهور الكرنفال الوطني المقام في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بدخوله على المسرح رغم جلوسه على كرسي متحرك، ومحاولته تأدية أغنيته الشهيرة ” يا بلادي واصلي ” رغم مرضه الشديد، إلا أن حالته الصحية لم تسعفه استكمال الأغنية.

وتسلم سالم درعا تكريميا من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، إلى جانب قميص المنتخب الوطني من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط تصفيق الجمهور له وتحيته على محاولته مشاركتهم احتفالات اليوم الوطني.

ويعاني الفنان أبو بكر سالم من تراجع حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشاكل صحیة في القلب وفشل كلوي دخل على إثرها العناية المركزة أكثر من مرة.