الإطاحة بمتهور يقود سيارة عكس الاتجاه وبحوزته سلاح وعرق وحشيش

عادل الحربي(صدى):

أطاحت دوريات مرور محافظة شقراء، بشخص يقود مركبة عكس اتجاه السير وبتهور كبير ومن دون لوحات أمامية في عدد من طرق المحافظة وبحوزته ممنوعات، مساء الجمعة.

وأكدت إدارة مرور المحافظة أن رجال المرور قاموا بمتابعة قائد سيارة من نوع ” مرسيدس ” يقودها بسرعة جنونية وتهور وعكس اتجاه السير في عدد من طرق محافظة شقراء، ما جعل رجال المرور يقومون بتضييق الخناق عليه وضبطه وبحوزته ممنوعات.

وأضافت أنه بعد القبض على المتهم تبين أنه شاب في العقد الرابع من عمره، وفي حالة غير طبيعية، ولا يحمل أي إثبات، وعُثر بداخل سيارته على 12 قارورة ” عرق مسكر “، وقطعة حشيش، ومبلغ مالي، ومسدس ” ربع “، و3 جوالات، مشيرة إلى أنه تم تسليم الشاب وسيارته والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة.