التحقيق مع ضابط حاول التوسط لتخليص حاويات بضائع مقلدة بالكويت

الكويت(صدى):

كشفت وزارة الداخلية بالكويت، مساء أمس السبت، حقيقة ما تم تداوله حول قيام أحد الضباط بمحاولة تهريب 3 حاويات بضائع مقلدة، موضحة أن إدارة الجمارك فتحت تحقيقا رسميا بشأن الواقعة.

وأكدت الوزارة أنه لم يحدث عملية تهريب لأي حاوية بالجمارك، مبينة أن الحاويات الثلاث موجودة بالأصل في المنطقة الجمركية بالجمارك ومحجوزة لديها ومتحفظ عليها، موضحة أن الحاويات تحتوي على أدوات مكتبية مقلدة.

وأشارت الوزارة إلى محاولة أحد الضباط برتبة مقدم في أمن الموانئ بوزارة الداخلية، وبصفته الشخصية التوسط لدى مدير عام الإدارة العامة للجمارك لتسهيل مهمة تخليص البضاعة والتوسط لإنهاء إجراءاتها.

وأوضحت أنه سيتم التحقيق مع الضابط واستيفاء كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وسيتم توقيع العقوبات التأديبية والانضباطية اللازمة بحقه لهذا التجاوز، بالتدخل في مهام وشؤون جهة أخرى ليست لها صلة بمجال عمله أو اختصاصه.