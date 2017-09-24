مقاتلات أمريكية تحلق فوق حدود كوريا الشمالية
قالت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” إن مقاتلات قاذفة للقنابل، ومقاتلات حربية أخرى حلقت فوق الحدود الكورية الشمالية.
وأوضحت المتحدثة باسم البنتاجون، دانا وايت، في بيان، أن ” مقاتلات من طراز ( بي- بي1 لانسر ) قاذفة للقنابل، أقلعت صباح السبت من جزيرة غوام إضافة إلى مقاتلات من طراز ( إف-15 سي النسر ) أقلعت من منطقة أوكيناوا في اليابان، أجرت طلعات فوق المياه الدولية عند الحدود الشرقية لكوريا الشمالية “.
وأشارت إلى أن ” المقاتلات حلقت على أبعد نقطة شمالي المنطقة منزوعة السلاح “، مؤكدةً أن الهدف من هذه الخطوة ” إظهار جدية الولايات المتحدة لكوريا الشمالية “.
وأضافت أن ” هذه المهمة تعتبر مؤشرًا للرسالة الواضحة والحازمة للولايات المتحدة بخصوص وجود عدد كبير من الخيارات العسكرية لدى الرئيس دونالد ترامب للقضاء على أي تهديد من كوريا الشمالية “.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8919 ] نشر منذ 14 دقيقة
حيل بينهم
مجنن وتناطحوا
الله يكفينا شرهم