بالفيديو.. يوفينتوس يمطر شباك تورينيو برباعية في الدوري الإيطالي

روما(صدى):

أمطر فريق يوفينتوس الإيطالي، مرمى ضيفه تورينو بأربعة أهداف نظيفة في الجولة السادسة للدوري الإيطالي ” الكالتشيو “.

وبادر فريق ” السيدة العجوز ” بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا، ثم جاءت الدقيقة 24 لتشهد معها طرد دانيلي باسيلي لحصوله على الإنذار الثاني ليلعب تورينو الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ومع حلول الدقيقة 40 أضاف البوسني ميرالم بيانيتش الهدف الثاني ليوفينتوس ليخرج متقدمًا في شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين.

وجاءت الدقيقة 57 لتشهد معها الهدف الثالث ليوفينتوس عن طريق البرازيلي أليكس ساندرو، واختتم يوفينتوس الرباعية عن طريق ديبالا مسجلًا الهدف الثاني له في اللقاء في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 18 نقطة بينما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز السادس.