مشايخ القبائل بتبوك يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

محمود البلوي(صدى):

رفع عدد من مشايخ القبائل في منطقة تبوك، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى كافة أفراد الشعب السعودي بمناسبة حلول الذكرى الـ87 لليوم الوطني للمملكة .

وأكد شيخ قبيلة العمران الشيخ محمد بن مقبول بن ذياب أن ذكرى اليوم الوطني هي شاهد على ما قام به مؤسس هذه البلاد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود _ رحمه الله _الذي وحد شتات هذا الكيان العظيم , كما أنها ذكرى عزيزة على قلب كل مواطن سعودي عاش وترعرع على تراب هذا الوطن الغالي , ذكرى تعيد إلى الأذهان مراحل الخير والنماء التي أسس لها الملك المؤسس _ طيب الله ثراه _ ومن بعده سار على نفس النهج أبناؤه الملوك البررة حتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ,

وأشار إلى أن المملكة شهدت خلال 87 عاماً تطوراً كبيرٍاً في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية المختلفة منذ توحيدها وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين, مشيداً برؤية المملكة 2030 والتي تتمحور حول بناء المواطن والعمل على تطوير قدراته وتمكينه من الإسهام الفاعل فـي تنمية الوطن, تلك التنمية التي تعيشها المملكة خلال الفترة الحالية التي تأتي امتداداً للخطط التنموية التي بدأتها المملكة منذ نشأتها على عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود _ رحمه الله _.

‎فيما رفع شيخ اللهايبه من قبيلة الحويطات الشيخ عبدالله سالم اللهيب الحويطي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ وإلى الشعب السعودي كافه بمناسبة اليوم الوطني الــ 87 عاماً لتوحيد المملكة .

من جانبه قال شيخ عشيرة العطون من قبيلة بني عطيه الشيخ صياح العطنه : نحمد الله تعالى أن هيأ لهذه البلاد قادة ذوي فكر نير ونظرة ثاقبة وتطلعات مشرقة إلى مستقبل هذا الكيان الشامخ لتوفير ما هو أفضل الأشياء لشعبها فمنذ أن وحد الملك عبدالعزيز آل سعود ــ طيب الله ثراه ــ هذه الدولة وجمع شتاتها جعل للمواطن الحيز الاكبر من اهتمامه فدولتنا ولله الحمد من اسرع الدول تطوراً وهذا يدل على حسن التخطيط والاخلاص والنية الصادقة في جعلها في مقدمة ركب الحضارة , مؤكداً على تجديد البيعة لقيادتنا الرشيدة على السمع والطاعة ،وأدام الله على بلادنا نعمة الأمن والإيمان ونصر الله جنودنا المرابطين على حدود هذا الوطن .

فيما تحدث شيخ عشيرة الربيلات من بني عطية الشيخ سالم بن نصير بن حامد الربيلي العطوي قائلاً : نحمد لله الذي رد كيد الحاقدين ونكسو على رؤوسهم لم ينالوا خيرا خابوا وخسروا وانقلبوا خائبين حيث ضرب الشعب السعودي اروع الأمثلة في ولائه لدينه وللقيادية الرشيدة في هذا الوطن العزيز من تلاحم وانني باسم أبناء قبيلتي أرفه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مجددين البيعة على السمع والطاعة ، حفظ الله قيدتنا الرشيدة ووطننا من كل شر .

وأشار شيخ عشيرة الجنبه من قبيلة بني عطية الشيخ محمد بن مسلم ابوجنيب بهذه المناسبة إلى أن المواطن أصبح ينعم بكل وسائل الحياة الكريمة ولله الحمد متمسكا بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ثم بجهود ولاه أمرنا على مر السنين حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك .الحزم والعزم. وولي عهده الأمين محمد بن سلمان آل سعود وبارك الله في جهود الخلصين من أبناء هذا الوطن السعودي .

وقال: إننا رهن إشارة ملك الحزم والعزم نصرة لله وللوطن حفظ الله ولاه أمرنا جميعا وأدام الله على بلادنا الأمن والإيمان ونصر الله جنودنا المرابطين عل كل ثغر من ثغور بلادنا.

وعبر شيخ عشيرة الهلولات الشيخ صالح بن فرحان الهلولي العطوي عن خالص التهاني للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني وقال ان اليوم الوطني للمملكة فرصة لتجديد الولاء والسمع والطاعة لولاة الامر واستذكار العمل الرجولي الذي قام به الملك عبدالعزيز لتأسيس المملكة العربية السعودية في اكبر انجاز وهو توحيد المملكة ليجمع شتات ابنائها بعد التناحر والتشرذم ليقيم الدولة ويحكم بالعدل على كتاب الله وسنة رسوله ليعم الأمن الرخاء والتأخي بين ابناء الشعب الواحد وفي هذه المناسبة ارفع التهاني الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود والى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبالعزيز ال سعود والي جنودنا الابطال الاشاوس بالحد الجنوبي والى الشعب السعودي العظيم.