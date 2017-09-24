مدير السجون بمكة: اليوم الوطني يحكي مسيرة تأسيس لملحمة فخر خالدة

نايف السالم(صدى):

رفع مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء فايز بن مستور الأحمري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم كافة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة .

وقال اللواء الأحمري: ” بمشاعر الفخر والاعتزاز نعيش في هذا اليوم ذكرى عزيزة على نفوسنا عندما توحدنا على التوحيد والوحدة فكان هذا الكيان الشامخ الابي ؛ فكان وطن الخير والنماء والبناء والعطاء ؛ وتوالت أنعم الله على هذه البلاد المباركة فحباها الله قيادة أمينة صعدت به نحو العلياء وسخرت هذه البلاد جميع إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين وبذلت في عمارة الحرمين الشريفين الغالي والنفيس وفق أحدث المعايير الهندسية والمعايير الفنية وقدمت للحاج والمعتمر والزائر كل التسهيلات ” .

وأكد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة في ختام كلمته أن رعاية الدولة ــ أيدها الله ــ امتدت إلى الأخذ بيد الجانحين من خلال إصلاحيات متطورة مهيأة بجميع وأحدث السبل في إعادة تأهيلهم وبما يحفظ للمجتمع أمنه , سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد الطاهرة نعمائه وفضله وأن يمد قيادته الحكيمه بعونه وتوفيقه وأن يحفظه من كل مكروه .