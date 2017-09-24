مملكة الحب والسلام فى عيدها 87

توحيد هذه البلاد على يد قائدها الملك عبدالعزيز رحمه الله لهو تجربة متميزة للمجتمع الدولي ونموذج ناجح في تاريخ الأمم وإبراز ذلك النهج الذي تبنته المملكة في سيادتها الداخلية القائمة على مباديء الإسلام الحنيف وفى علاقاتها الدولية المستمدة من تراثها وحضارتها واحترام مباديء حقوق الإنسان في أسمى معانيهاوهي فرصة ثمينة ان نغرس في نفوس أبناؤنا وبناتنا معاني الوفاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد لهذه الأمة ليشعروا بالفخر والعزة ويعمق في روح الشباب معاني الحس الوطني والانتماء حتى يستمر عطاء ذلك الغرس المبارك دعوات خالصة من القلب لملك الإنسانية والسلام سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وولاة الأمر

ولا ننسى حماة الوطن جنودنا على الحد الجنوبي أولئك الابطال الذين حرموا انفسهم من ملذات الحياة لينعم هذا الوطن وكل من على أرضه بالأمن والأمان .

أبناء وبنات مملكتنا الحبيبة أنتم في نعمة حافظوا عليها واشكروا الله على فضله مملكتنا الحبيبة دمتى بهية أبية شامخة امنة في حمى الرحمن