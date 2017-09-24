تاريخنا يضيء مستقبلنا

السبت 23
سبتمبر
صراحة اقول للمخرج و صاحب الفكرة فهمي فرحات احسنت و جمعت اجمل الذكريات اما بالنسة للاطفال فهم ممثلون بالفطرة بدون كلام اوصلوا لنا كلام كثير و اتمني ربنا يحفظ ليال و عبد العزيز محمد فخرو
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 38 دقيقة
صراحة اقول للمخرج و صاحب الفكرة فهمي فرحات احسنت و جمعت اجمل الذكريات اما بالنسة للاطفال فهم ممثلون بالفطرة بدون كلام اوصلوا لنا كلام كثير و اتمني ربنا يحفظ ليال و عبد العزيز محمد فخرو