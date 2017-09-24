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تاريخنا يضيء مستقبلنا




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 38 دقيقة

صراحة اقول للمخرج و صاحب الفكرة فهمي فرحات احسنت و جمعت اجمل الذكريات اما بالنسة للاطفال فهم ممثلون بالفطرة بدون كلام اوصلوا لنا كلام كثير و اتمني ربنا يحفظ ليال و عبد العزيز محمد فخرو

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