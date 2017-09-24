بالصور.. الجهات الأمنية بالمخواه تكثف تواجدها في ارجاء المحافظة خلال اليوم الوطني

محمد بن شقيه(صدى):

كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة المخواه بمنطقة الباحة في انتشار رائع للفرق الأمنية في الأماكن العامة وكذلك في الطرق التي تكثر فيها الحركة المرورية

ممثلة بالشرطة والمرور والدوريات الأمنية مساء امس السبت تواجدها في ارجاء المحافظة من وقت مبكر وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المحتفلين باليوم الوطني ومواجهة أي تصرف طائش قد يحدث أثناء الاحتفالات.

وشددت الجهات الأمنية أنه يتم التركيز على حفظ الأمن والأمان في الشوارع في هذا اليوم المميز ويتم التشديد على الالتزام بالقوانين وعدم إثارة الفوضى وازعاج العابرين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان في وقت سابق أن هناك بعض المخالفات ممنوعة نظامياً وأن الإشارة لها جاءت من منطلق أنها تكثر عادة في مثل مناسبة الاحتفال باليوم الوطني حيث أن المخالفات تزداد في مثل هذه الأوقات إلا أن أكثرها يتمثل في “ تغيير لون المركبات، ووضع عبارات وملصقات، وإخفاء اللوحات، والخروج من النوافذ للاستعراض، وعرقلة حركة السير، والترجل من المركبات وسط الطريق ومضايقة الآخرين والسير على شكل مواكب، والوقوف في الممنوع، واستخدام منبه المركبة إلا ان الجهات الأمنية لم تسجل اي حالات تذكر.