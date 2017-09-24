العمل تحتفل باليوم الوطني الـ 87

نايف السالم(صدى):

إحتفل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متمثلا في دار الرعاية الإجتماعية (القسم النسوي) بالعاصمة المقدسة يوم السبت الموافق ٣ من شهر محرم باليوم الوطني الـ ٨٧ وذلك بمشاركة فريق أسرار التطوعي وفريق سفراء التطوعي.

تضمن الإحتفال مسرحية تعريفية عن اليوم الوطني وأهميته كما تضمن على عرض مرئي لبعض مناطق المملكة كما شارك الفريق التطوعي في قراءة تغريدات هادفة يستشعرون خلالها ذكرى اليوم الوطني وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة محفورة في فكر ووجدان المواطن وأخيرا نظم الفريق مسابقات خفيفة للامهات بهدف إدخال السرور والفرح لقلوبهم وتعزيز حب الوطن في النفوس.

يذكر أن الإحتفال كان بإشراف رئيسة القسم النسائي الأستاذة أمل يلي ومشرفات النشاط وفي الختام قام الفريق بتوزيع الهدايا والأعلام وسط أهازيج وأغاني وطنية وتم بعدها تناول العشاء.