بالفيديو والصور.. برشلونة يفوزه على جيرونا بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

واصل فريق برشلونة انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا على حساب مضيفه فريق جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب ” مونتيليفي ” ضمن مواجهات الجولة السادسة بالمسابقة.

أحرز ثلاثية برشلونة، أداي بنيتيز لاعب جيرونا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17، وإيرايزوس لاعب جيرونا أيضا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، ولويس سواريز في الدقيقة 69.

وواصل برشلونة حصد العلامة الكاملة للمباراة السادسة على التوالي ليحلق في الصدارة بفارق 4 نقاط كاملة عن ملاحقه فريق أتلتيكو مدريد، الذي فاز بثنائية اليوم على إشبيلية.. بينما منى جيرونا الخسارة الثالثة له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.