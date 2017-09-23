الدفاع الجوي يعترض صاروخًا حوثيًا ويدمر منصة إطلاقه
استمرت المليشيات الحوثية في فشلها باستهداف أراضي المملكة، وذلك من خلال إرسال صواريخ باليستية من نوع سكود؛ إذ أُوقع أحدها قبل قليل بالقرب من محافظة خميس مشيط، بعد أن تصدى منسوبو قوات الدفاع الجوي له، كما دمرت طائرات القوات الجوية منصته داخل الأراضي اليمنية.
وشعر أهالي محافظة خميس مشيط قبل قليل بصوت دوي انفجار عنيف في السماء ؛ وذلك بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله و ربي يحفظ جنودنا و يحمي مملكتنا
زائر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 8 ساعات
عذه منهم
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله رب العالمين على سلامة وطنا اراد الطلاب ان يخربو فرحتنا باليوم الوطني لكن الله سبحاته وتعالى الرمنا بحكام عظام ورجال جيش بواسل
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 8 ساعات
الكلاب وليس الطلاب
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1033 ] نشر منذ 8 ساعات
عليهم غضب الله ومن دعمهم
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4729 ] نشر منذ 7 ساعات
هز البيت والله اثناء التصدي لكن ماهزنا👍😊لآننا واثقين بقدره رجال امنا💚بعد توفيق الله لتصدي لاتباع المجوس جعل الله كيدهم بنحورهم😊 اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد
اللهم إنا نسألك النصر والتمكين لجنودك
جنود عقيدة التوحيد و وطن التوحيد
اللهم انصرهم على عدوك و عدوهم
اللهم سدد رميهم و قوِّ عزيمتهم واحفظهم بحفظك يارب العالمين💚
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34317 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمد لله على سلامة البلاد والعباد ,,
,, اسأل الله ان ينصر جنودنا على الأعداء ،ويثبت اقدامهم ويسدد رميهم ,, آمين ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8978 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمد لله على سلامة البلاد والعباد ,,
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 6 ساعات
المشكله الحفل الغنائي المقام بنفس المنطقه شغال الى الان والساعه الان ٢ نص الليل والله مهزله
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8978 ] نشر منذ 5 ساعات
جوجو
حلوه هز البيت وماهزنا
من جد يهز البيت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والا تمزحي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4729 ] نشر منذ 4 ساعات
حب الوطن مغروس باالقلوب💚مو باالدف والطبول والتراقص وموسيقى لآوقات نزول الملائه😊لكن لله المشتكى
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8978 ] نشر منذ 4 ساعات
يالله المستعان
الله يصلح الشان
سعيد[ عدد التعليقات: 554 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم لك الحمد . وفق الله جنودنا البواسل .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13073 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء العملاء من اتباع المجوس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19042 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحمد لله على السلامه وهذا شي متوقع