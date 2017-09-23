الدفاع الجوي يعترض صاروخًا حوثيًا ويدمر منصة إطلاقه

محمد بن طحيطح (صدى):

استمرت المليشيات الحوثية في فشلها باستهداف أراضي المملكة، وذلك من خلال إرسال صواريخ باليستية من نوع سكود؛ إذ أُوقع أحدها قبل قليل بالقرب من محافظة خميس مشيط، بعد أن تصدى منسوبو قوات الدفاع الجوي له، كما دمرت طائرات القوات الجوية منصته داخل الأراضي اليمنية.

وشعر أهالي محافظة خميس مشيط قبل قليل بصوت دوي انفجار عنيف في السماء ؛ وذلك بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.