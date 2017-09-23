الريحان العلاج الأمثل لعسر الهضم والانتفاخ والغثيان
أشارت دراسة أجرتها الخبيرة الفرنسية ” فيجويه فنسون ” فى ” مركز البحوث الزراعية “الفرنسى ، ان زيت ورق الريحان هو العلاج الأمثل لعملية الهضم المتعسر كما أنه يعالج الإنتفاخ والغثيان.
وأوضحت الخبيرة الفرنسية أن أوراق الريحان تساعد فى علاج الإرهاق والضغوط النفسية وحالات الربو وإلتهاب المفاصل.
ويتم استخدام زيت الريحان المضاف اليه الليمون مرة فى اليوم لعلاج الآلام فى الجسم، كما يتم غلى 15 نقطة من الزيت وتناولها لعلاج مشاكل الهضم والربو.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19759 ] نشر منذ 5 ساعات
حن منعرف الا الزنجبيل
ولا الحرمل🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 5 ساعات
اذا انو اللي في بالي اموت ع ريحته تجنن 😍
وبعد الكمون مع مويا دافيه يمدحوه 👍
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 5 ساعات
عندي بالمزرعه ريحان مره ريحته جنان
وكل مارشيته بمويه تزيد ريحته تعالي يادنوووووووووووووووووو كله فداك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 5 ساعات
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دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 5 ساعات
هههه شكراً احب اشمه وهو بمكانه بس لقافه بس 😅😝
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 5 ساعات
صدق الريحان زين في امور كثيره.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 5 ساعات
يانشعتي حطيه في البن. وشوفي المذاق
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 5 ساعات
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دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 5 ساعات
مدري محرومتي اشوفهم يسوونه كذا بالجنوب
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1033 ] نشر منذ 4 ساعات
قصدك الغراز
هههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 4 ساعات
صدق اللي بالصوره مو باين انه ريحان😁اللي تحب ريحته باالبيت ترشه ببعض االعطور ويطلع ريحه حليوه للبيت😊😁👍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه دام فيها غراز اكيد السهم من عصبة الراس والى
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 4 ساعات
الي في الصوره حماش خذوها مني
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 4 ساعات
محرومتي انتو تحطونه ع رووسكم زي الاغلبيه صح
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 4 ساعات
وليش يحطونه على روسهم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 4 ساعات
الا ريحان وانا متاكد
نفس اللي عندي بالمزرعه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 4 ساعات
ايوه بس له هدت استخدامات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 4 ساعات
ايوه بس له عدت استخدامات
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 4 ساعات
مثل اش استخداماته
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 3 ساعات
يس محرومتي يحطونه مع المعصب ذا اللي يجي ع الراس
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 3 ساعات
دنو وش المعصب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ويحطونه ع الراس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا طال عمرك تراث اهل الجنوب والمعصب ذا يجي عدة الوان يلبسون الطرحه ثم يلبسونه هو فوق الطرحه وزي ما قلت لك تراث جنوبي قديم وما زال للآن وبعضهم يحطون الريحان معاه ك زينه خصوصاً بكثره العجايز تطلع اشكالهم جداً حلوه 😅
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يطول بعمرك
دناااوي
شرح دقيق يدخل في المخ
ثانكيو اليك عزيزتي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 3 ساعات
صحيح دنو❤
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا وش اسوي فيه
❤❤❤❤❤❤❤
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 2 ساعتين
العفوو اخصائي ☺️😊
جوجو قد جربتي تلبسيه جد والله انا جربت مره بس وبعدها اذا عجزنا اذا ربي احيانا هههه 😅😅😆
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالبيه
تجربينه عندي وقدام عيني
ياريحانة قلبي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا مجرد فتاه تواجدي جميل وغيابي كارثه مهما تكابروا تبقى زوايا قلوبكم ترتعش لحظة حضوري 😜😂
صباحكم فله ❤️
حبيت اطقطق عليكم النوم وما يفعل تصبحون ع ما تتمنون 🌹🌹
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا فديتك❤بس بجربه مثلك لما نشيبو😁😊😁
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصبحين على كل خيريارب نوم العوافي❤❤
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش ذا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين
تسلمين يابعدهم كلهم
وصباحك اجمل
ياعساه نوم العوافي
وياليت نوم يفعل بي مايفعل
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتي مو مجرد فتاه انتي عندي اجمل فتاه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما انتي نايمه
بس تعالي طقطقي هنا
عطيها كبتشينو وتعال انتظرك
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9418 ] نشر منذ 2 ساعتين
👀👀
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 2 ساعتين
هلا اسومه❤اكيد دام عويناتك مبحلقه كذا شفتي الصاروخ😁😁
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 1 ساعة
اسومه صبحتي بالخير
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعافيكم وليتني نمت 😭
لسى باقي اكتشف وشو اللي بيني وبين النوم اذا حطيت راسي طار 😭😫😫
حي الله أسوم 😍
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 1 ساعة
يامرحبا واهلين بشيخة الزين
دناوي
انا اللي بينك وبين النوم
الحال من بعضه انا مثلك بس انا اعرف السبب افكر ف……….
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يادناوي
اني خاق عندك وابيك ومادري كيف اوصل لك
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 59 دقيقة
تبين نروح نفحط عند السيارات ابي احتسي لك وافضفض لك بشي بخاطري
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 58 دقيقة
لاتشرهين علي مع هالسهررررررررررررر الواحد يفوت
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 57 دقيقة
ههههه هلا فديتك❤متوقعه ان بعدك❤والا نسيتي السقف😁😁
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 51 دقيقة
مدام صحيتي دناوي
بقولك سالفه
هذا واحد معلم يحكي لي السالفه
يقول في يوم مسافر ومعي زميلي وجاء وقت صلاة المغرب
ووقفنا عند مسجد بالطريق ونزلنا بنصلي ولقينا شايب يصلي لوحده ملابسه قديمه ولبس وسخ المهم صفينا وراه نصلي وفي الركعه الثانيه وهو يقرأ سورة المسد وقرائته مع جنبها المهم يقول ويقرا ويوم وصل الى الايه في جيدها حبل من مسد وهو يقول في في في وحنا ساكتين يبينا نرد عليه وهو يقول في يدها وحنا نموت ضحك وهو يردها مره ثانيه في في رقبتها وحنا نتقطع ضحك وهو يقول في رجلها وحنا نموت المهم وهو يسكت شوي ويقعد يكرر في في في وفي الاخير خربها وهو يقول فيها وبس الله اكبر
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19759 ] نشر منذ 35 دقيقة
الحب يطير النوم
الله يهني سعيد بسعيدة
انتو هنا
وأنا جالس أدبغ ف واحد
هنااااااك😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 34 دقيقة
جوجو 😂😂
لا تصدقين عقلت ما عاد اطالع فيه 😂
بس الحين شوي ويأذن ما عاد فيه وقت للنوم 😊
اخصائي يا كثر العصي اللي عندي بجربها كلها فيك لعل وعسى تعقل 😩
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يغفر لهم صلاتهم ذي بس
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9418 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يحييكك دنؤؤ 🌷🌹
كيفكم وش اخباركممم 😑💔
احسس لي منكم امد بعييييييد 😑😑😑💔💔 ..
..
ههههههه لاوالله ماشفته ماظني انهه حولناا 👀👀
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9418 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يلعععن الحب ي سعدد 🙂😌😌