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الريحان العلاج الأمثل لعسر الهضم والانتفاخ والغثيان

الريحان العلاج الأمثل لعسر الهضم والانتفاخ والغثيان
باريس(صدى):

أشارت دراسة أجرتها الخبيرة الفرنسية ” فيجويه فنسون ” فى ” مركز البحوث الزراعية “الفرنسى ، ان زيت ورق الريحان هو العلاج الأمثل لعملية الهضم المتعسر كما أنه يعالج الإنتفاخ والغثيان.

وأوضحت الخبيرة الفرنسية أن أوراق الريحان تساعد فى علاج الإرهاق والضغوط النفسية وحالات الربو وإلتهاب المفاصل.

ويتم استخدام زيت الريحان المضاف اليه الليمون مرة فى اليوم لعلاج الآلام فى الجسم، كما يتم غلى 15 نقطة من الزيت وتناولها لعلاج مشاكل الهضم والربو.

 


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50 تعليق

[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 5 ساعات

اذا انو اللي في بالي اموت ع ريحته تجنن 😍

وبعد الكمون مع مويا دافيه يمدحوه 👍

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 5 ساعات

عندي بالمزرعه ريحان مره ريحته جنان

وكل مارشيته بمويه تزيد ريحته تعالي يادنوووووووووووووووووو كله فداك

[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 5 ساعات

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[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 5 ساعات

هههه شكراً احب اشمه وهو بمكانه بس لقافه بس 😅😝

[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 5 ساعات

مدري محرومتي اشوفهم يسوونه كذا بالجنوب

[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 4 ساعات

صدق اللي بالصوره مو باين انه ريحان😁اللي تحب ريحته باالبيت ترشه ببعض االعطور ويطلع ريحه حليوه للبيت😊😁👍

[ عدد التعليقات: 19032 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه دام فيها غراز اكيد السهم من عصبة الراس والى

[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 4 ساعات

محرومتي انتو تحطونه ع رووسكم زي الاغلبيه صح

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 4 ساعات

وليش يحطونه على روسهم

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 4 ساعات

الا ريحان وانا متاكد

نفس اللي عندي بالمزرعه

[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 3 ساعات

يس محرومتي يحطونه مع المعصب ذا اللي يجي ع الراس

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 3 ساعات

دنو وش المعصب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ويحطونه ع الراس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا طال عمرك تراث اهل الجنوب والمعصب ذا يجي عدة الوان يلبسون الطرحه ثم يلبسونه هو فوق الطرحه وزي ما قلت لك تراث جنوبي قديم وما زال للآن وبعضهم يحطون الريحان معاه ك زينه خصوصاً بكثره العجايز تطلع اشكالهم جداً حلوه 😅

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يطول بعمرك

دناااوي

شرح دقيق يدخل في المخ

ثانكيو اليك عزيزتي

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا وش اسوي فيه

❤❤❤❤❤❤❤

[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 2 ساعتين

العفوو اخصائي ☺️😊

جوجو قد جربتي تلبسيه جد والله انا جربت مره بس وبعدها اذا عجزنا اذا ربي احيانا هههه 😅😅😆

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين

يالبيه

تجربينه عندي وقدام عيني

ياريحانة قلبي

[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 2 ساعتين

أنا مجرد فتاه تواجدي جميل وغيابي كارثه مهما تكابروا تبقى زوايا قلوبكم ترتعش لحظة حضوري 😜😂
صباحكم فله ❤️

حبيت اطقطق عليكم النوم وما يفعل تصبحون ع ما تتمنون 🌹🌹

[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا فديتك❤بس بجربه مثلك لما نشيبو😁😊😁

[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 2 ساعتين

تصبحين على كل خيريارب نوم العوافي❤❤

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين

تسلمين يابعدهم كلهم

وصباحك اجمل

ياعساه نوم العوافي

وياليت نوم يفعل بي مايفعل

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين

انتي مو مجرد فتاه انتي عندي اجمل فتاه

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما انتي نايمه

بس تعالي طقطقي هنا

عطيها كبتشينو وتعال انتظرك

[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 2 ساعتين

هلا اسومه❤اكيد دام عويناتك مبحلقه كذا شفتي الصاروخ😁😁

[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعافيكم وليتني نمت 😭

لسى باقي اكتشف وشو اللي بيني وبين النوم اذا حطيت راسي طار 😭😫😫

حي الله أسوم 😍

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 1 ساعة

يامرحبا واهلين بشيخة الزين

دناوي

انا اللي بينك وبين النوم

الحال من بعضه انا مثلك بس انا اعرف السبب افكر ف……….

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 1 ساعة

والله يادناوي

اني خاق عندك وابيك ومادري كيف اوصل لك

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 59 دقيقة

تبين نروح نفحط عند السيارات ابي احتسي لك وافضفض لك بشي بخاطري

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 58 دقيقة

لاتشرهين علي مع هالسهررررررررررررر الواحد يفوت

[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 57 دقيقة

ههههه هلا فديتك❤متوقعه ان بعدك❤والا نسيتي السقف😁😁

[ عدد التعليقات: 8956 ] نشر منذ 51 دقيقة

مدام صحيتي دناوي

بقولك سالفه

هذا واحد معلم يحكي لي السالفه
يقول في يوم مسافر ومعي زميلي وجاء وقت صلاة المغرب

ووقفنا عند مسجد بالطريق ونزلنا بنصلي ولقينا شايب يصلي لوحده ملابسه قديمه ولبس وسخ المهم صفينا وراه نصلي وفي الركعه الثانيه وهو يقرأ سورة المسد وقرائته مع جنبها المهم يقول ويقرا ويوم وصل الى الايه في جيدها حبل من مسد وهو يقول في في في وحنا ساكتين يبينا نرد عليه وهو يقول في يدها وحنا نموت ضحك وهو يردها مره ثانيه في في رقبتها وحنا نتقطع ضحك وهو يقول في رجلها وحنا نموت المهم وهو يسكت شوي ويقعد يكرر في في في وفي الاخير خربها وهو يقول فيها وبس الله اكبر

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 34 دقيقة

جوجو 😂😂
لا تصدقين عقلت ما عاد اطالع فيه 😂
بس الحين شوي ويأذن ما عاد فيه وقت للنوم 😊

اخصائي يا كثر العصي اللي عندي بجربها كلها فيك لعل وعسى تعقل 😩

[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ 32 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يغفر لهم صلاتهم ذي بس

[ عدد التعليقات: 9418 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يحييكك دنؤؤ 🌷🌹
كيفكم وش اخباركممم 😑💔
احسس لي منكم امد بعييييييد 😑😑😑💔💔 ..
..
ههههههه لاوالله ماشفته ماظني انهه حولناا 👀👀

[ عدد التعليقات: 9418 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يلعععن الحب ي سعدد 🙂😌😌

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