⁠⁠⁠⁠⁠ريال مدريد يتفق مع ماركوس يورنتي على تمديد عقده

ماجد محمد(صدى):

اتفق نادي ريال مدريد الإسباني مع لاعبه ماركوس يورنتي على تمديد عقد اللاعب حتى 20 يونيو 2021.

وعاد لاعب الوسط المولود في 30 يناير من عام 1995 إلى الريال هذا الصيف بعد تألقه خلال إعارته العام الماضي، ووصل يورنتي خلال إعارته مع الافيس لنهائي كأس الملك أمام برشلونة.

وشارك حتى الآن في ثلاث مباريات بالليجا، وكان أساسيا أمام ليفانتي، وخرج في الشوط الثاني أمام ديبورتنيفو واليوم السبت أمام الافيس.

وكان الريال قد جدد عقود مارسيلو وإيسكو الاركون وداني كارباخال وكريم بنزيمة في الأيام الماضية.