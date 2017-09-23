” تطوير الرياض ” تخصص قاعة للأطفال في قصر الحكم

علي القحطاني(صدى):

خصصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قاعة للأطفال داخل قصر الحكم، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ87 للمملكة التي تنظمها في منطقة قصر الحكم بالرياض.

وتنوعت الأنشطة المختلفة، ما بين الرسم، وقراءة القصص، ونقش الحناء، والمسرح التفاعلي، فيما نقش الأطفال الجدارية التي تغطي إحدى جوانب القاعة، بمشاعرهم الوطنية الجياشة، معبرين عن حبهم ووفائهم لوطنهم.

يستمتع البراعم في جناحهم الذي يحتل أحد قاعات قصر الحكم الرئيسية، بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، تقدمها عدد من الخبيرات والمختصات التربويات، ويتنقل الأطفال بين مسرح الطفل وأجنحة الرسم والتلوين ومجموعة من الألعاب والأنشطة المتنوعة داخل القاعة، خلال فترة استمتاع ذويهم بالجولة داخل عناصر قصر الحكم.