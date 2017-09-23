” المورينجا ” يعمل على ترطيب الجسم
ذكرت خبيرة التغذية العلاجية الفرنسية ” اوريلا هرمونج ” ، الخبيرة فى ” مركز البحوث الزراعية ” الفرنسى ، أن الإعتماد على النباتات الطبيعية الغنية بالفتيامينات و المعادن و الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة يساعد على الحفاظ على صحة ونظافة الجلد .
وقد اختارت الخبيرة الفرنسية ، نبات ” المورينج ” ، الذى يطلق عليه ” شجرة الحياة ” لثرائه بالحبوب الزيتية الغنية والقادرة على زيادة نسبة ترطيب الجلد ، كما يساعد على تطهيره من كل الملوثات ومنع من دخول الجزئيات الرفيعة الملوثة للجلد، فضلا عن أن زيت المورينجا يعمل على تقوية دفاعات الجلد الطبيعية وضمان ترطيبه الشعور بالنعومة.
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