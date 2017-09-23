تلوث الهواء يؤثر سلبًا على وظائف الكليتين

نيويورك(صدى):

توصلت دراسة طبية أجريت مؤخرا فى جامعة ” نيويورك ” ، إلى أن إرتفاع مستويات تلوث الهواء قد يضرب وظائف الكليتين .. فقد أظهر الباحثون وجود علاقة بين مستويات تلوث الهواء وخطر التعرض لإنخفاض كفاءة وظائف الكلى ليصبح الإنسان الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى والفشل الكلوى .

وكشفت الدراسة أن التاثيرات السلبية للتلوث على وظائف الكلى تظهر عند التعرض لمستويات منخفضة من الجسيمات تزداد مع إرتفاع مستويات التلوث.

وقام الباحثون بفحص بيانات أكثر 2،482،737 من المحاربين القدامى فى الولايات المتحدة ، الذين تم تتبعهم لقرابة 8.5 عاما .. كما تم تقييم مستويات تلوث الهواء بإستخدام أجهزة الإستشعار المحمولة .

وتشير النتائج إلى ظهور 44،793 حالة أمراض كلى مزمنة جديدة فى الولايات المتحدة ، فضلا عن 2438 حالة فشل كلوى جديدة بسبب إرتفاع مستويات الجسيمات الضارة والملوثة للهواء ، والتى تتجاوز مستوياتها الموصى بها من قبل وكالة حماسة البيئة بواقع 12 ميكروجرام / كل متر مكعب .